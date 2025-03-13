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Пресса

Reuters: Россия передала США список требований на переговорах с Украиной

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 13 марта 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 12:03
Reuters: Россия передала США список требований на переговорах с Украиной
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Как сообщает агентство Reuters, российская сторона передала США список условий, на которых Россия будет согласна заключить мирное соглашение с Украиной и перезагрузки отношений с Вашингтоном.

Большинство этим требований уже озвучивались российскими представителями и передавались Украине, США и NATO. На данном этапе неясно, идет ли речь об окончательных требованиях или о предварительных условиях, без выполнения которых кремлевский режим не согласится на переговоры по Украине.

В частности, речь идет об отказе Украины от членства в NATO, обязательстве не разворачивать в Украине иностранные войска, международного признания присоединения к России Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Агентство напоминает, что Россия также требовала устранить «причины конфликта». В этом списке не только распространение NATO на восток, как считает Reuters, но также придание русскому языку статуса официального и отстранение от власти президента Владимира Зеленского.

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