Reuters: Россия передала США список требований на переговорах с Украиной

Как сообщает агентство Reuters, российская сторона передала США список условий, на которых Россия будет согласна заключить мирное соглашение с Украиной и перезагрузки отношений с Вашингтоном.

Большинство этим требований уже озвучивались российскими представителями и передавались Украине, США и NATO. На данном этапе неясно, идет ли речь об окончательных требованиях или о предварительных условиях, без выполнения которых кремлевский режим не согласится на переговоры по Украине.

В частности, речь идет об отказе Украины от членства в NATO, обязательстве не разворачивать в Украине иностранные войска, международного признания присоединения к России Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Агентство напоминает, что Россия также требовала устранить «причины конфликта». В этом списке не только распространение NATO на восток, как считает Reuters, но также придание русскому языку статуса официального и отстранение от власти президента Владимира Зеленского.