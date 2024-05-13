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Le Monde: Нигер и Иран ведут тайные переговоры о поставках режиму аятолл сотен тонн ядерного сырья

время публикации: 13 мая 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 13:51
Le Monde: Нигер и Иран ведут тайные переговоры о поставках режиму аятолл сотен тонн ядерного сырья
AP Photo/Rob Griffith

Французская газета Le Monde пишет, что находящаяся у власти в Нигере военная хунта ведет с Исламской республикой Иран переговоры о поставке 300 тонн "желтого пирога" – оксида урана, который служит сырьем для производства ядерного оружия.

Первым о том, что Нигер и Иран ведут переговоры поставках ядерного сырья, сообщило около полутора месяцев назад издание Africa Intelligence. Le Monde получил подтверждение от западных и нигерийских источников.

Разработкой урановых месторождений в районе города Арлит в Нигере занимался французская государственная компания Orano. Именно с этих месторождений поступает уран, необходимый Франции как для производства ядерного оружия, так и для атомной энергетики.

Летом 2023 года в Нигере произошел военный переворот. Пришедшая к власти военная хунта взяла курс на сотрудничество с Россией и на разрыв связей с Францией, чьим колониальным владением она была в прошлом.

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