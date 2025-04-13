Washington Post: ЦАХАЛ, видимо, ответственен за удар по зданию ООН в Газе

Американское издание The Washington Post опубликовало данные предварительного анализа, проведенного тремя приглашенными экспертами, которые пришли к выводу, что 19 марта 2025 года танк ЦАХАЛа действительно выпустил два снаряда по "гостевому дому" в районе Дир аль-Балаха (в центре сектора Газы), рядом с которым находились сотрудники Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Тогда в результате взрывов погиб сотрудник ООН Марин Маринов (51) из Болгарии. Еще пять человек получили ранения.

Авторы публикации Луиза Лавлак, Мег Келли, Имоджен Пайпер и Эбби Чизман отмечают, что Израиль по-прежнему отрицает свою ответственность за этот обстрел.

В статье рассказывается, что утром 19 марта группа сотрудников ООН прибыла к "гостевому дому", чтобы осмотреть повреждения крыши, пострадавшей ночью (накануне ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в Газе). В здании никого не было. После осмотра сотрудники ООН находились около здания, когда в результате разрыва снаряда Маринов был убит, а еще пятеро, включая гражданина Великобритании, получили тяжелые ранения. Через две минуты еще один снаряд пробил стену дома ООН на уровне второго этажа и разорвался внутри, утверждается в статье со ссылкой на анонимные источники.

По просьбе The Washington Post три эксперта по боеприпасам просмотрели видео Associated Press (на котором показаны последствия этого обстрела), а также 10 фотографий, на которых видны повреждения здания и более полудюжины отдельных фрагментов боеприпасов. Фотографии были предоставлены редакции при условии, что они не будут опубликованы.

По мнению трех экспертов – Тревора Болла, бывшего специалиста по обезвреживанию взрывоопасных предметов в армии США; Криса Кобба-Смита, консультанта по безопасности и бывшего офицера-артиллериста британской армии; Н.Р.Дженсена-Джонса, директора Armament Research Services, консалтинговой компании по исследованию и анализу боеприпасов – осколки, видимые на фотографиях, весьма вероятно, принадлежат израильскому осколочно-фугасному многоцелевому снаряду M339 (Elbit Systems). Также они пришли к выводу, что повреждения снаружи и внутри здания, по всей видимости, были нанесены танковыми снарядами. При этом было подчеркнуто, что в Газе такие снаряды используют только израильские военные.

К такому же выводу пришли и эксперты, приглашенные телеканалом CNN.

WP отмечает, что спутниковый снимок Planet Labs, сделанный 18 марта 2025 года, показал наличие танка "Меркава" и трех бронемашин примерно в 4 км от "гостевого дома" ООН, который был поражен на следующий день. Дополнительные спутниковые снимки показывают военную технику в том же месте, в том числе по крайней мере один танк, через несколько часов после удара по гостевому дому. С такого расстояния танк вполне мог поразить дом. Причем это могла быть прицельная стрельба.

Результаты этого анализа были переданы в Армию обороны Израиля, отмечается в статье WP. Однако ЦАХАЛ по-прежнему не признает своей причастности к инциденту.

Сотрудники ООН сообщили The Post, что они информировали израильскую армию о местоположении "гостевого дома", подтверждая его статус охраняемого объекта накануне удара.