Вэнс в интервью WSJ: США могут ужесточить санкции против России и отправить военных в Украину

Новая администрация США не исключает введения новых санкций против России, а также отправки американских военных в Украину, заявил в интервью изданию The Wall Street Journal вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс пояснил, что вариант отправки военных США на Украину "остается на рассмотрении" на тот случай, если Москва откажется урегулировать конфликт. По его словам, США могут использовать против России "экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия".

По мнению Вэнса, пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Запада или о вопросе границ Украины и России. Это, как отметил он, будет темой переговоров. "Существуют различные формулировки, конфигурации, но нам важно, чтобы Украина обладала суверенной независимостью", – подчеркнул вице-президент США.

Администрация Дональда Трампа рассчитывает убедить президента РФ Владимира Путина в том, что Россия сможет добиться большего для себя за столом переговоров, чем на поле боя, пояснил Вэнс.