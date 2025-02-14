Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Германии и Саудовской Аравии
время публикации: 14 февраля 2025 г., 05:31 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 05:36
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 14 февраля, представители США, России и Украины встретятся в Германии для обсуждения темы прекращения российско-украинской войны. На следующей неделе планируется встреча в Саудовской Аравии.
"Завтра в Мюнхене, а на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся встречи с высокопоставленными официальными лицами. Украина также будет участвовать в этих мероприятиях", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп не уточнил, в каком формате пройдут эти встречи.
Президент США подчеркнул, что ни он, ни президент РФ Владимир Путин не будут присутствовать на этих встречах, отмечает "Интерфакс".
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