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WSJ: Израиль и ХАМАС пришли к соглашению, несмотря на угрозы Трампа

время публикации: 13 февраля 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 17:10
WSJ: Израиль и ХАМАС пришли к соглашению, несмотря на угрозы Трампа
Abed Rahim Khatib/Flash90

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что через посредников Израиль и ХАМАС пришли к соглашению, которое позволить не сорвать режим прекращения огня в Газе.

В публикации Саммер Саид и Анат Пелед пишут, что ХАМАС готов отпустить трех заложников в субботу, 15 февраля, как планировалось ранее, после получения гарантий от посредников о том, что 13 февраля в Газу въедет согласованное число грузовиков с медикаментами, медицинским оборудованием, продуктами и другими гуманитарными грузами.

Египетские официальные лица заявили, что посредникам удалось "успешно преодолеть препятствия", которые угрожали срыву соглашения. Правительство Израиля от комментариев воздерживается. На этом фоне проходит совещание политического руководства страны с командованием ЦАХАЛа по ситуации в Южном военном округе – в районе Газы.

Судя по публикации WSJ, посредники по просьбе Израиля пытаются добиться ускорения процесса освобождения шести живых заложников, которые включены в первую фазу сделки и останутся в плену после обмена 15 февраля. Источники издания говорят, что Израиль также попросил посредников попытаться добиться согласия ХАМАСа на освобождение дополнительных заложников к первоначальному списку из 33 человек уже на данном этапе реализации сделки. При этом ранее Нетаниягу давал понять, что готов в таком случае продлить период прекращения огня. Однако неясно, согласится ли ХАМАС на такой вариант.

Непонятно, как разрешится нынешний кризис, учитывая то, что президент США Дональд Трамп обещал ХАМАСу "ад" в случае, если 15 февраля до полудня не будут отпущены все заложники. Правительство Израиля публично это заявление Трампа приветствовало.

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