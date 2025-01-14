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Пресса

Bloomberg: Пекин ведет переговоры о продаже TikTok Илону Маску

Соцсети
Китай
Илон Маск
время публикации: 14 января 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 11:24
Bloomberg: Пекин ведет переговоры о продаже TikTok Илону Маску
Britta Pedersen/Pool via AP

За пять дней до истечения срока, установленного для продажи китайской компанией ByteDance американского сегмента TikTok для предотвращения блокирования этой соцсети в США агентство Bloomberg сообщило о переговорах по продаже этого сегмента Илону Маску.

Хотя Пекин предпочитает сохранить TikTok под управлением ByteDance, некоторые чиновники уже работают над запасными планами. Обсуждения о продаже американского подразделения TikTok Илону Маску, согласно Bloomberg, являются частью усилий китайского правительства по сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Одним из возможных сценариев, обсуждаемых китайским правительством, является передача американского сегмента TikTok компании X Маска (бывший Twitter) для совместного управления обеими платформами.

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