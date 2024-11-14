Axios: Байден попросил Трампа о содействии освобождению заложников, удерживаемых в Газе

13 ноября в Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена с избранным президентом Дональдом Трампом. По данным Axios, в частности, Байден попросил Трампа о содействии в усилиях по освобождению заложников, удерживаемых террористами в секторе Газы.

"Во время двухчасовой встречи в среду президент Байден попросил избранного президента Трампа работать сообща, чтобы добиться прекращения огня и соглашения о заложниках между Израилем и ХАМАСом", – говорится в публикации Барака Равида.

По данным источников Axios, Байден 13 ноября встречался с семьями американских заложников, удерживаемых ХАМАСом. Он сообщил им, что в ходе беседы с Трампом они сошлись во мнении, что проблема с заложниками является неотложной и что они попытаются решить ее до 20 января (день инаугурации нового президента).

Axios также пишет, что семьи заложников попросили о встречах со многими из недавно назначенных членов команды Трампа с целью убедить их немедленно включиться в работу по освобождению людей, похищенных террористами и удерживаемых в Газе.