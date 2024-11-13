Джо Байден принял в Белом доме Дональда Трампа

В Белом доме прошла встреча президента Джо Байдена с избранным президентом Дональдом Трампом. Во время встречи Байден сказал, что намерен обеспечить мирный переход власти от своей администрации к команде Трампа и что этот процесс пройдет "комфортно", насколько это возможно.

"Политика – суровая вещь, а мир вообще часто не очень приятное место. Но сегодня он приятен, и я это очень ценю", – сказал Трамп, после чего политики пожали руки.

Встреча избранного президента с уходящим является одной из традиций американской политической жизни.