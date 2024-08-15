WSJ: Зеленский сначала одобрил, а потом отменил диверсию на "Северном потоке", Залужный не послушал

Wall Street Journal публикует подробности диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года. Издание заявляет о причастности высшего украинского руководства к взрывам, вызвавшим значительное сокращение поставок в Европу российского газа. При этом указания отдавались устно, чтобы не оставлять документации.

Как сообщили изданию источники, президент Украины Владимир Зеленский первоначально одобрил план диверсии, однако затем, когда об этом плане стало известно ЦРУ, передумал – под давлением американцев. Однако тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный, возглавлявший операцию, решил продолжать.

WSJ отмечает: германское расследование, согласно которому диверсию совершили три гражданина Украины, не связывает украинское руководство с взрывами на газопроводе. Залужный, занимающий сейчас пост посла Украины в Великобритании, заявил, что ничего не знает об операции. По его словам, речь идет о провокации.

Согласно публикации, Залужный привел к операции полковника СБУ Романа Червинского, который и разработал план. Изучив уже существовавший сложный план подрыва трубопроводов, он отверг его и разработал более простой, с использованием яхты и дайверов, выдающих себя за отдыхающих.

Операция вызвала недовольство Зеленского, однако Залужный заявил ему, что отменить ее было невозможно без того, чтобы выдать ударную группу. Он сравнил диверсантов с торпедой, которую нельзя отозвать. Голландская разведка смогла установить причастность Залужного, однако не передала эти сведения германским правоохранительным органам.