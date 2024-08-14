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Bild: на донецком направлении ВСУ ввели в бой десятки роботов-собак

время публикации: 14 августа 2024 г., 12:32 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 12:32
Bild: на донецком направлении ВСУ ввели в бой десятки роботов-собак
AP Photo/Efrem Lukatsky

Вооруженные силы Украины начали задействовать на фронте роботов-собак. Как пишет издание Bild, в бой введены около 30 роботов BAD.2, произведенных британской компанией Brit Alliance. Первой робопсов получила 28-я бригада ВСУ, действующая в Донецкой области.

Основной задачей роботов-собак является разведка. Они способны незаметно подобраться туда, куда не сможет воздушный беспилотник, в том числе в здания и окопы. Псы обнаруживают мины-ловушки, устанавливают местоположение противника – без риска для своих солдат.

Робопсы используют камуфляж, произведенный германской фирмой Concamo. Их скорость достигает 15 километров в час, а работать они могут до пяти часов. В зависимости от модификации стоимость одного робота составляет 4000-8000 евро. Радиус действия – до 3,5 километров.

Предполагается, что в дальнейшем псы будут использоваться для более обширного круга задач: доставки боеприпасов, эвакуации раненых, а также в качестве саперов и снарядов-самоубийц.

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