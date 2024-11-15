Ynet: истребители ВВС ЦАХАЛа едва не столкнулись, потому что диспетчер смотрел в телефон

По результатам внутреннего расследования серьезного инцидента на базе ВВС ЦАХАЛа "Рамат Давид", когда получивший разрешение на взлет истребитель F-16 едва не столкнулся с другим истребителем, который пересекал взлетно-посадочную полосу, дежуривший на диспетчерской вышке резервист получил восемь дней гауптвахты, после чего освобожден от службы.

Как сообщает в пятницу, 15 ноября, Йоси Иешуа в своей статье в Ynet, авиадиспетчер, сержант-резервист, в нарушение правил занимался во время дежурства своим мобильным телефоном, и дал разрешение на взлет одному вооруженному для вылета в Ливан самолету F-16, параллельно с этим дав разрешение второму самолету пересечь маршрут первого.

Экипажи отреагировали быстро и профессионально, что позволило избежать крушения. Материального ущерба нет, обошлось также без пострадавших.

КАН-"Хадашот" публикует видео инцидента: