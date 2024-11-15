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Ynet: истребители ВВС ЦАХАЛа едва не столкнулись, потому что диспетчер смотрел в телефон

время публикации: 15 ноября 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 15:19
Ynet: истребители ВВС ЦАХАЛа едва не столкнулись, потому что диспетчер смотрел в телефон
Wikipedia.org. Фото: IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0

По результатам внутреннего расследования серьезного инцидента на базе ВВС ЦАХАЛа "Рамат Давид", когда получивший разрешение на взлет истребитель F-16 едва не столкнулся с другим истребителем, который пересекал взлетно-посадочную полосу, дежуривший на диспетчерской вышке резервист получил восемь дней гауптвахты, после чего освобожден от службы.

Как сообщает в пятницу, 15 ноября, Йоси Иешуа в своей статье в Ynet, авиадиспетчер, сержант-резервист, в нарушение правил занимался во время дежурства своим мобильным телефоном, и дал разрешение на взлет одному вооруженному для вылета в Ливан самолету F-16, параллельно с этим дав разрешение второму самолету пересечь маршрут первого.

Экипажи отреагировали быстро и профессионально, что позволило избежать крушения. Материального ущерба нет, обошлось также без пострадавших.

КАН-"Хадашот" публикует видео инцидента:

Пресса
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