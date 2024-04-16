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ABC News: американцы предупреждают израильтян, что против Ирана им придется действовать в одиночку

время публикации: 16 апреля 2024 г., 05:33 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 06:15
ABC News: американцы предупреждают израильтян, что против Ирана им придется действовать в одиночку
AP Photo/Ariel Schalit

Пока власти Израиля продумывают военный ответ на атаку со стороны Ирана 14 апреля, американские чиновники в частном порядке предупреждают израильских коллег: армии Израиля придется действовать в одиночку, пишет на сайте ABC News Энн Флаерти.

Это необычное послание для близкого союзника, который на протяжении десятилетий получал от США больше военной помощи, чем любая другая страна в мире, и чьи отношения с Америкой часто называют "железными", отмечается в публикации.

Но администрация Джо Байдена ясно дала понять: США не будут участвовать в наступательных военных операциях против Ирана, опасаясь более масштабной войны на Ближнем Востоке.

"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защитить самих себя, – заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации вскоре после окончания первой атаки Ирана на Израиль. – Это давняя политика, и она остается прежней". При этом он подчеркнул, что не может себе представить, чтобы армия США участвовала в таком военном ответе.

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