NBC News: в США ожидают, что "ответ" Израиля будет включать удары по целям за пределами Ирана

Руководство США ожидает, что военный ответ Израиля на атаку со стороны Ирана и его "прокси", осуществленную 14 апреля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана, передает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

В США высказывается надежда на то, что "ответ" Израиля будет "ограниченным по масштабам".

При этом в Вашингтоне понимают, что Израиль "неизбежно" ответит на иранскую атаку, отмечает NBC News.

Ранее президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу от нанесения ударов по Ирану. Он сказал, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана, и в частном порядке заявил, что опасается, что Нетаниягу пытается вовлечь США. в более масштабный конфликт, сообщили чиновники NBC News.