x
16 апреля 2024
|
последняя новость: 06:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2024
|
16 апреля 2024
|
последняя новость: 06:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NBC News: в США ожидают, что "ответ" Израиля будет включать удары по целям за пределами Ирана

время публикации: 16 апреля 2024 г., 05:24 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 06:15
NBC News: в США ожидают, что "ответ" Израиля будет включать удары по целям за пределами Ирана
Chaim Goldberg/Flash90

Руководство США ожидает, что военный ответ Израиля на атаку со стороны Ирана и его "прокси", осуществленную 14 апреля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана, передает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

В США высказывается надежда на то, что "ответ" Израиля будет "ограниченным по масштабам".

При этом в Вашингтоне понимают, что Израиль "неизбежно" ответит на иранскую атаку, отмечает NBC News.

Ранее президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу от нанесения ударов по Ирану. Он сказал, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана, и в частном порядке заявил, что опасается, что Нетаниягу пытается вовлечь США. в более масштабный конфликт, сообщили чиновники NBC News.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 апреля 2024

Американский сенатор Стив Скалис пообещал поддержать любое решение Израиля по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 апреля 2024

Джон Кирби: "Израиль сам решит, отвечать ли ему Ирану и когда"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2024

Саудовская Аравия после отражения иранской атаки сообщила о секретном альянсе с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2024

СМИ: ответный израильский удар по Ирану может последовать в ближайшее время