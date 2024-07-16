CNN: полевые командиры ХАМАСа требуют от Синуара согласиться на прекращение огня

ЦРУ пришло к выводу, что лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар находится под все возрастающим давлением со стороны руководства боевого крыла группировки, требующего согласиться на прекращение военных действий. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно публикации, эта оценка была представлена директором ЦРУ Биллом Бернсом на закрытой конференции, которая состоялась 13 июля. По его словам, Синуара не волнует гибель людей, однако он не хочет быть обвиненным в чудовищных страданиях жителей Газы.

По словам Бернса, подобное давление уставших от войны полевых командиров – достаточно новое явление, начавшееся около двух недель назад. Однако Синуар, который, как предполагается, находится на глубине десятков метров под Хан-Юнисом, продолжает принимать решения.

Бернс выступает в качестве основного американского посредника на переговорах между Израилем и ХАМАСом. Он полагает, что сложились условия для того, чтобы обе стороны конфликта достигли договоренности о прекращении огня.