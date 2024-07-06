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Мир

Директор ЦРУ отправится в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в Газе

время публикации: 06 июля 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 22:49
Директор ЦРУ отправится в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в Газе
Flash90

Ожидается, что директор ЦРУ Билл Бернс на следующей неделе отправится в Доху, чтобы принять участие в переговорах о сделке по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Барак Равид в AXIOS со ссылкой на два информированных израильских источника.

В публикации сказано, что Билл Бернс проведет совместную встречу с премьер-министром Катара, главой "Мосада" и главой египетской разведки, чтобы добиться продвижения сделки. ЦРУ отказалось прокомментировать эту информацию.

В позициях сторон все еще существуют значительные разногласия: так, ХАМАС требует от США, Египта и Катара письменных обязательств, что переговоры по второй фазе сделки не будут ограничены по времени – при этом, напомним, в рамках первой фазы ХАМАС требует прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газы. Израиль не принимает это требование, поскольку в таком случае ХАМАС неминуемо постарается затянуть переговоры, а Израилю будет трудно возобновить боевые действия, чтобы это не было расценено как нарушение соглашения.

Для того, чтобы решить эти разногласия, на следующей неделе в Доху отправится переговорная израильская делегация.

Мир
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