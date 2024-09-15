Bloomberg: США и Великобритания полагают, что Россия передает Ирану ядерные технологии

США и Великобритания все более опасаются, что, в обмен на поставки иранских ракет России Москва предоставляет Тегерану технологии, приближающие превращение Ирана в ядерную державу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Официальные западные источники, знакомые с вопросом, отмечают, что в последние месяцы Россия расширила сотрудничество с Ираном в том, что касается стремления режима аятолл стать обладателем ядерного оружия.

Согласно публикации, этот вопрос обсуждался в ходе прошедших в Белом доме переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кир Стармера. Байден дал понять, что готов задействовать всю мощь США, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерную державу.

О том, что Иран расширяет ядерное сотрудничество с Россией, публично заявлял и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также отметил, что это стало ответом на поставки России иранских ракет Фатх-360, которые будут использованы против Украины.

Отметим, что в мае 2024 года советник Верховного лидера Исламской революции Камаль Харази заявил, что Ирану придется изменить свою ядерную доктрину, если Израиль будет представлять угрозу самому существованию Исламской республики Иран.

"Мы еще не приняли решения о создании ядерного оружия, но в случае экзистенциальной угрозы у нас не будет выхода. Если сионистский режим нанесет удар по нашим атомным объектам, наша концепция сдерживания будет изменена", – сказал он.

Ранее о возможности пересмотра ядерной доктрины из-за израильского удара высказался высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Ахмад Хаджталаб, который отвечает в КСИР за вопросы, связанные с ядерными разработками.