WSJ: Синуар использует для общения с внешним миром коды, разработанные в израильской тюрьме

Арабские посредники на переговорах между Израилем и ХАМАСом рассказали изданию Wall Street Journal о том, как поддерживает связь с внешним миром главарь террористической группировки Яхья Синуар.

По их словам, лидер ХАМАСа использует либо рукописные записки, либо устные сообщения. Информация передается по цепочке гонцов и попадает в руки представителей посредников в секторе Газы либо связных, передающих информацию по телефону лидерам ХАМАСа за границей.

При этом нередко используется код, придуманный Синуаром, когда он отбывал наказание в израильской тюрьме. Подобные чрезвычайные меры предосторожности принимаются главарем группировки после ликвидации заместителя главы политбюро ХАМАСа Салаха аль-Арури.

В июне 2024 года, когда директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в регион, чтобы добиться заключения соглашения, находившийся на связи с представителями ХАМАСа в Катаре Синуар получал сообщения и отвечал на них практически в режиме реального времени. Как это достигалось, остается неясным.

Публикации о том, что главарь террористов общается с внешним миром с помощью записок, появлялись и ранее. В конце августа об этом сообщала газета The New York Times. Синуар отдает себе отчет, что его ликвидация будет означать победу Израиля, и фактически превратился в призрак.