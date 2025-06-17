Reuters: Трамп отказался подписать призыв G7 к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект совместного заявления лидеров стран "Большой семерки" (G7), в котором содержался призыв к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированного американского чиновника.

По словам этого чиновника, в заявлении G7 содержалось явное требование не допустить получения Ираном ядерного оружия и признание права Израиля на самооборону. Однако президент США не посчитал возможным в настоящее время подписывать этот документ.

Много указывает на то, что армия США готовится присоединиться к вооруженным действиям против Ирана.