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Мир

Трамп: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана"

Иран
Дональд Трамп
время публикации: 17 июня 2025 г., 01:44 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 01:47
Трамп: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя последние события на Ближнем Востоке, напомнил, что у Ирана была возможность заключить "ядерное соглашение".

"Ирану следовало подписать соглашение, которое я велел им подписать. Какой позор и какая напрасная трата человеческих жизней! Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", – написал Трамп.

Мир
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