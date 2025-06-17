Трамп: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана"
время публикации: 17 июня 2025 г., 01:44 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 01:47
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя последние события на Ближнем Востоке, напомнил, что у Ирана была возможность заключить "ядерное соглашение".
"Ирану следовало подписать соглашение, которое я велел им подписать. Какой позор и какая напрасная трата человеческих жизней! Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", – написал Трамп.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2025