Трамп: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана"

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя последние события на Ближнем Востоке, напомнил, что у Ирана была возможность заключить "ядерное соглашение".

"Ирану следовало подписать соглашение, которое я велел им подписать. Какой позор и какая напрасная трата человеческих жизней! Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", – написал Трамп.