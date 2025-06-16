WSJ: Израиль за два дня сделал то, что России не удалось за три с половиной года

Издание The Wall Street Journal отмечает, что ЦАХАЛу потребовалось всего 48 часов, чтобы установить полное воздушное превосходство над западным Ираном, в том числе – Тегераном, и израильские ВВС могут свободно наносить точные удары, находясь в иранском воздушном пространстве.

WSJ констатирует: огромным российским ВВС не удалось добиться этого за три с половиной года войны с Украиной, что стало одной из причин превращения "специальной военной операции" в окопную войну на истощение, сопряженную с огромными потерями.

"Обе кампании демонстрируют важность воздушного превосходства для достижения военных целей. На российско-украинском фронте этого не произошло. Результат – война на истощение. Но Израиль действует совершенно свободно благодаря воздушному превосходству", – говорит генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула.

Первые удары по Ирану наносили самолеты пятого поколения F-35, только после подавления ПВО были задействованы более старые F-15 и F-16, а также более дешевые боеприпасы с меньшей дальностью. В результате, заявил начальник генерального штаба Эяль Замир, израильским ВВС был открыт путь на Тегеран.

В статье отмечается, что ЦАХАЛ извлек уроки из российско-украинской войны, и они учитывались при планировании операции. Но главное различие в том, что ВВС ЦАХАЛа значительно сильнее российских, а украинские ПВО значительно мощнее иранских.

"Общая культура, сложная подготовка, стремление израильских ВВС к инновациям, совмещенные с разведкой и кибер-потенциалом, – вот главная причина того, что израильтяне достигли того, чего не достигли русские. У русских есть только пилоты. Они летающая артиллерия, не больше", - подводит итог отставной маршал британских ВВС Эдвард Стрингер.