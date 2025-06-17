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Пресса

Washington Post: Иран заявил о готовности к возобновлению "ядерных переговоров" с США

США
Иран
СМИ
время публикации: 17 июня 2025 г., 05:34 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 05:42
Washington Post: Иран заявил о готовности к возобновлению "ядерных переговоров" с США
AP Photo/Hassan Ammar

Иранские официальные лица сообщили посредникам в Омане и Катаре, что они открыты для возобновления "ядерных переговоров" с Соединенными Штатами, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои атаки, заявили два информированных официальных лица. Об этом пишет The Washington Post.

Позиция Тегерана, сказал один из источников, заключалась в том, что иранцы "никогда не покидали стол переговоров, но никаких переговоров не может быть, пока мы под огнем".

Президент США Дональд Трамп 16 июня дал понять, что получил сообщения о том, что Иран пытается остановить боевые действия, но не сообщил, просил ли он Израиль прекратить боевые действия. Не понятно и то, намерены ли США вступить в войну против Ирана на стороне Израиля.

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