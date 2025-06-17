x
17 июня 2025
|
последняя новость: 05:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 05:30
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 17 июня 2025 г., 04:23 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 04:46
CNN: Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, передает телеканал CNN.

Данная информация ставит под сомнения сообщения о возможном скором вступлении США в войну против Ирана.

Возможно, Трамп считает, что после первых дней войны, начатой Израилем 13 июня, в Тегеране "созрели" для переговоров.

В интервью Fox News министр обороны Пит Хегсет заявил, что Трамп все еще надеется на заключение "ядерного соглашения" с Ираном.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2025

Трамп собирает заседание СНБ по Ближнему Востоку
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 июня 2025

Reuters: Трамп отказался подписать призыв G7 к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2025

Трамп: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана"