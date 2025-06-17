CNN: Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, передает телеканал CNN.

Данная информация ставит под сомнения сообщения о возможном скором вступлении США в войну против Ирана.

Возможно, Трамп считает, что после первых дней войны, начатой Израилем 13 июня, в Тегеране "созрели" для переговоров.

В интервью Fox News министр обороны Пит Хегсет заявил, что Трамп все еще надеется на заключение "ядерного соглашения" с Ираном.