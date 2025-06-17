CNN: Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками
время публикации: 17 июня 2025 г., 04:23 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 04:46
Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, передает телеканал CNN.
Данная информация ставит под сомнения сообщения о возможном скором вступлении США в войну против Ирана.
Возможно, Трамп считает, что после первых дней войны, начатой Израилем 13 июня, в Тегеране "созрели" для переговоров.
В интервью Fox News министр обороны Пит Хегсет заявил, что Трамп все еще надеется на заключение "ядерного соглашения" с Ираном.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 июня 2025