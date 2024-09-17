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Mako: израильскому музыканту, приехавшему в Марокко, грозит арест за "военные преступления"

время публикации: 17 сентября 2024 г., 09:22 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 09:26
Mako: израильскому музыканту, приехавшему в Марокко, грозит арест за "военные преступления"
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Ассоциация адвокатов Марокко требует арестовать находящегося в стране израильтянина, у которого есть и марокканское гражданство. Основание для этого – участие мужчины, резервиста ЦАХАЛа, в войне Железных мечей.

Как сообщает Mako, речь идет об известном в Марокко еврейском музыканте и певце. Он сам публиковал в социальных сетях свои фотографии в армейской экипировке. Предполагается, что эти фотографии были сделаны в ходе военных действий в секторе Газы.

"Это сионистский наемник, участвовавший в совершении военных преступлений в Газе. Палестинский вопрос имеет общенациональное значение. Мы требуем пересмотреть решение о нормализации отношений с Израилем", – заявляют адвокаты.

Марокко считалось наиболее благосклонной к евреям арабской страной. Теперь же в еврейской общине царит страх. Дети и внуки многих местных евреев живут в Израиле и служат в армии. В случае приезда в Марокко им может грозить арест.

Пресса
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