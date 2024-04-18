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ABC News: Израиль дважды на этой неделе откладывал удар по Ирану и вряд ли атакует до конца Песаха

время публикации: 18 апреля 2024 г., 05:45 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 05:58
ABC News: Израиль дважды на этой неделе откладывал удар по Ирану и вряд ли атакует до конца Песаха
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

На этой неделе Израиль был дважды готов начать ночную атаку против Ирана, но решение о нанесении удара откладывалось, сообщает ABC News со ссылкой на три израильских источника.

Высокопоставленный представитель США заявил ABC News, что Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до конца Песаха (то есть до 30 апреля).

При этом американский чиновник подтвердил: иранский "Корпус стражей исламской революции" и другие иранские руководители все еще находятся в состоянии повышенной готовности, некоторые из них остаются в убежищах и подземных объектах.

Источники ABC News сообщают, что военный кабинет Израиля рассматривал различные варианты ответа на массированную иранскую атаку 14 апреля, когда в сторону Израиля были выпущены сотни ракет и БПЛА-камикадзе. Это не обязательно будет удар по самому Ирану, это могут быть удары по "иранским прокси" в регионе или мощная кибератака.

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