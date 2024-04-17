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WSJ: готовясь к израильскому ответу, Иран и "Хизбалла" эвакуируют своих военных специалистов из Сирии

время публикации: 17 апреля 2024 г., 18:33 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 18:39
WSJ: готовясь к израильскому ответу, Иран и "Хизбалла" эвакуируют своих военных специалистов из Сирии
AP Photo/Bilal Hussein

По информации издания The Wall Street Journal, Тегеран, готовясь к возможному ответному удару Израиля, начал эвакуацию военных специалистов и офицеров "Корпуса стражей Исламской революции" с объектов в Сирии.

Источник в сирийских службах безопасности сообщил WSJ, что КСИР и поддерживаемая Ираном "Хизбалла" существенно сократили число высокопоставленных офицеров и командиров в Сирии, перемещение затронуло также офицеров среднего звена.

Таким образом, в Тегеране полагают, что в качестве ответа на атаку 13 апреля Израиль может нанести удары как по территории Ирана, так и по его сателлитам в регионе.

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