WSJ: готовясь к израильскому ответу, Иран и "Хизбалла" эвакуируют своих военных специалистов из Сирии

По информации издания The Wall Street Journal, Тегеран, готовясь к возможному ответному удару Израиля, начал эвакуацию военных специалистов и офицеров "Корпуса стражей Исламской революции" с объектов в Сирии.

Источник в сирийских службах безопасности сообщил WSJ, что КСИР и поддерживаемая Ираном "Хизбалла" существенно сократили число высокопоставленных офицеров и командиров в Сирии, перемещение затронуло также офицеров среднего звена.

Таким образом, в Тегеране полагают, что в качестве ответа на атаку 13 апреля Израиль может нанести удары как по территории Ирана, так и по его сателлитам в регионе.