"Аль-Араби аль-Джадид": США разрешили Израилю обменять ответ Ирану на операцию в Рафиахе

Катарское издание "аль-Араби аль-Джадид" утверждает со ссылкой на высокопоставленный источник в Египте, что в Вашингтоне дали добро на проведение Израилем операции против ХАМАСа в Рафиахе (Рафахе).

Согласно источнику, "зеленый свет" был дан в обмен на согласие Иерусалима существенно ограничить ответный удар по Ирану.

Издание утверждает, что в рамках подготовки операции в Рафиахе было увеличено количество мест в лагерях беженцев в Хан-Юнисе и Аль-Мауаси, управляемых египетским Красным полумесяцем.