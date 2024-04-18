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"Аль-Араби аль-Джадид": США разрешили Израилю обменять ответ Ирану на операцию в Рафиахе

время публикации: 18 апреля 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 08:49
"Аль-Араби аль-Джадид": Белый дом разрешил Израилю обменять ответ Ирану на операцию в Рафиахе
AP Photo/J. Scott Applewhite

Катарское издание "аль-Араби аль-Джадид" утверждает со ссылкой на высокопоставленный источник в Египте, что в Вашингтоне дали добро на проведение Израилем операции против ХАМАСа в Рафиахе (Рафахе).

Согласно источнику, "зеленый свет" был дан в обмен на согласие Иерусалима существенно ограничить ответный удар по Ирану.

Издание утверждает, что в рамках подготовки операции в Рафиахе было увеличено количество мест в лагерях беженцев в Хан-Юнисе и Аль-Мауаси, управляемых египетским Красным полумесяцем.

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