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CNN: Израиль отложил введение войск в Рафиах из-за ракетной атаки со стороны Ирана

время публикации: 15 апреля 2024 г., 17:42 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 17:42
CNN: Израиль отложил введение войск в Рафиах из-за ракетной атаки со стороны Ирана
AP Photo/Fatima Shbair

Беспрецедентная атака Ирана на Израиль, совершенная в ночь на воскресенье, привела к откладыванию начала активной фазы военной операции в Рафиахе, как минимум, на несколько дней. Ожидалось, что в понедельник ЦАХАЛ распространит среди жителей Рафиаха приказ об эвакуации, однако этого так и не произошло. КАН сообщила об этом в воскресенье вечером, однако партия "Ликуд" опровергла эту информацию.

По сообщению телекомпании CNN, ссылающейся на информированные израильские источники, Израиль отложил наземную операцию в Рафиахе, поскольку обдумывает нанесение ответного удара по Ирану. Эти планы заставили израильские власти отложить наступление на Рафиах, где в настоящее время находится более миллиона палестинцев.

В понедельник в некоторых районах города планировалось разбросать листовки с призывами покинуть город, однако этого так и не произошло. CNN указывает, что военные источники в Израиле отказались комментировать эту информацию.

Некоторые члены военного кабинета министров настаивают на немедленном и жестком ответе на массированный ракетный обстрел Израиля из Ирана. Но военный конфликт с Ираном отвлечет внимание и ресурсы от продолжения войны с ХАМАСом в секторе Газы.

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