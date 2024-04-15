CNN: Израиль отложил введение войск в Рафиах из-за ракетной атаки со стороны Ирана

Беспрецедентная атака Ирана на Израиль, совершенная в ночь на воскресенье, привела к откладыванию начала активной фазы военной операции в Рафиахе, как минимум, на несколько дней. Ожидалось, что в понедельник ЦАХАЛ распространит среди жителей Рафиаха приказ об эвакуации, однако этого так и не произошло. КАН сообщила об этом в воскресенье вечером, однако партия "Ликуд" опровергла эту информацию.

По сообщению телекомпании CNN, ссылающейся на информированные израильские источники, Израиль отложил наземную операцию в Рафиахе, поскольку обдумывает нанесение ответного удара по Ирану. Эти планы заставили израильские власти отложить наступление на Рафиах, где в настоящее время находится более миллиона палестинцев.

В понедельник в некоторых районах города планировалось разбросать листовки с призывами покинуть город, однако этого так и не произошло. CNN указывает, что военные источники в Израиле отказались комментировать эту информацию.

Некоторые члены военного кабинета министров настаивают на немедленном и жестком ответе на массированный ракетный обстрел Израиля из Ирана. Но военный конфликт с Ираном отвлечет внимание и ресурсы от продолжения войны с ХАМАСом в секторе Газы.