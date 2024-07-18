"Кан": вызвавшая скандал цитата Нетаниягу о "страдающих , но не умирающих" заложниках была неверной

Вечером в среду, 17 июля, портал ynet опубликовал фразу премьер-министра Биньямина Нетаниягу, озвученную на заседании военно-политического кабинета: "Мы не должны нервничать, это ХАМАС должен нервничать. Заложники страдают, но не умирают".

Телеканал "Кан 11" сообщает, что опубликованная ynet фраза была неполной, что сильно исказило ее смысл, и приводит полную цитату: "Мы не потеряем наших заложников. Они еще живы, они не погибли, но они страдают, и мы должны сделать все, чтобы вытащить их оттуда как можно скорее. Я не исключаю никакого шага в этом направлении".

В любом случае, следует отметить, что речь идет не об официальном заявлении премьер-министра, а о сливе разговора, имевшего место на закрытом заседании военно-политического кабинета, что является нарушением закона.