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"Аш-Шарк аль-Аусат": агенты и деньги не помогли, Израиль использует ИИ для охоты на лидеров террора

время публикации: 18 июля 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 09:22
"Аш-Шарк аль-Аусат": агенты и деньги не помогли, Израиль использует ИИ для охоты на лидеров террора
Пресс-служба ЦАХАЛа

Выходящее в Лондоне саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о том, какие методы используют израильские спецслужбы и военные для охоты на лидеров террористических организаций в секторе Газы.

В публикации отмечается, что одним из основных и важнейших методов по-прежнему является использование агентов на местах. Такие агенты могут передавать прямую или косвенную информацию, а иногда даже напрямую задействуются для ликвидации террористов.

Информированные источники говорят, что после резни 7 октября власти Израиля предлагали огромные деньги в обмен на информацию о местонахождении лидеров ХАМАСв или заложников, но это не сработало. Теперь, как утверждают эти источники, израильтяне использует искусственный интеллект и иные современные технологии, которые позволяют распознавать лица и голоса разыскиваемых террористов на значительном удалении.

Пресса
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