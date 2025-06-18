ABC: США требуют от Ирана отказа от обогащения урана, или американцы готовы применить силу

Встреча представителей Ирана с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом на этой неделе возможна при условии отказа Тегерана от обогащения урана, говорится в аналитической статье на сайте телеканала ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

При этом в Вашингтоне считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном. Если не будет дипломатического решения, США, по всей видимости, будут готовы к применению силы и вступлению в войну на стороне Израиля, пишут Шэннон Кингстон, Луис Мартинес и Энни Флаэрти.