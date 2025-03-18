x
18 марта 2025
|
последняя новость: 11:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 марта 2025
|
18 марта 2025
|
последняя новость: 11:17
18 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

СМИ: США потопили новейший разведывательный корабль Ирана

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 18 марта 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 10:54
СМИ: США потопили новейший разведывательный корабль Ирана
Iranian Army via AP

Как сообщает сайт Oriental Express со ссылкой на саудовский телеканал "Аль-Хадат", американцы потопили в Красном море новейшее иранское разведывательное судно "Загрос". Иран на данный момент не подтверждает эту информацию.

Сведения о "проблемах" с кораблем "Загрос" также публиковались на канале "Мой Иран" и на канале американского журналиста иранского происхождения Бенхама Амини. Однако сведения о том, что этот корабль был потоплен американцами, не получают официальных подтверждений.

"Загрос" встал на боевое дежурство всего два месяца назад. "Корабль радиоэлектронной разведки станет зорким глазом иранского флота на морях и океанах", – заявил тогда командующий иранскими ВМС Шахрам Ирани.

17 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран будет нести ответ за действия хуситов. "Каждый выстрел, произведенный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием Ирана. Последствия для Ирана будут ужасными", – написал он.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 марта 2025

Трамп угрожает наказывать Иран за атаки хуситов