СМИ: США потопили новейший разведывательный корабль Ирана

Как сообщает сайт Oriental Express со ссылкой на саудовский телеканал "Аль-Хадат", американцы потопили в Красном море новейшее иранское разведывательное судно "Загрос". Иран на данный момент не подтверждает эту информацию.

Сведения о "проблемах" с кораблем "Загрос" также публиковались на канале "Мой Иран" и на канале американского журналиста иранского происхождения Бенхама Амини. Однако сведения о том, что этот корабль был потоплен американцами, не получают официальных подтверждений.

"Загрос" встал на боевое дежурство всего два месяца назад. "Корабль радиоэлектронной разведки станет зорким глазом иранского флота на морях и океанах", – заявил тогда командующий иранскими ВМС Шахрам Ирани.

17 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран будет нести ответ за действия хуситов. "Каждый выстрел, произведенный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием Ирана. Последствия для Ирана будут ужасными", – написал он.