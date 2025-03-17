"Маaрив": Экстренное собрание юридической системы – "Они назначат Бен-Гвира в ШАБАК"

Председатель Коллегии адвокатов Амит Бехар созвал экстренное собрание высокопоставленных представителей юридической системы Израиля, включая отставных судей БАГАЦа Ханана Мельцера и Йорама Данцигера, бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита, ректора Тель-Авивского университета профессора Ариэля Пората и высокопоставленных адвокатов.

Как сообщает в понедельник, 17 марта, "Маарив", экстренное собрание посвящено решению главы правительства Биньямина Нетаниягу уволить руководителя ШАБАКа Ронена Бара, а также ранее объявленные решения отстранить юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару и изменить состав комиссии по назначению судей.

Амит Бехар называет эти действия "реальной угрозой для демократии, безопасности Израиля и каждого гражданина страны". По его словам, если правительство назначит руководителя ШАБАК и нового юридического советника правительства – это будет фактически "государственным переворотом", который может привести "к возможной отмене всеобщих выборов или нарушению их процесса".

Ранее в понедельник в интервью радиостанции 103fm Амит Бехар заявил, что "юридическая реформа призвана ослабить контролирующие органы, чтобы можно было назначать на ключевые должности кого заблагорассудится". "Вы только представьте, завтра они назначат во главе ШАБАКа Цви Сукота или Итамара Бен-Гвира – и кто это предотвратит?!" – заявил глава адвокатской коллегии.