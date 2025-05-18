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Пресса

WSJ: ХАМАС атаковал Израиль 7.10.2023, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией

Газа
Саудовская Аравия
Война "Железные мечи"
ХАМАС
СМИ
время публикации: 18 мая 2025 г., 06:40 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 06:42
WSJ: ХАМАС атаковал Израиль 7.10.2023, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией
Пресс-служба ЦАХАЛа

Издание Wall Street Journal со ссылкой на документ, обнаруженный израильскими военными в одном из туннелей в секторе Газы, называет причину нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

В публикации Маркуса Уокера и Саммер Саид говорится, что ХАМАС стремился сорвать израильско-саудовскую сделку, так как лидер террористов Яхья Синуар считал, что реализация этого соглашения "обречет палестинское дело".

Судя по публикации WSJ, эти сведения содержались в найденном протоколе встречи руководства ХАМАСа в Газе, который датируется 2 октября 2023 года. Согласно протоколу, Яхья Синуар заявлял, что для срыва переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией требуется "чрезвычайный акт".

Представители некой арабской разведки заявили редакции WSJ, что считают протокол подлинным.

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