WSJ: ХАМАС атаковал Израиль 7.10.2023, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией

Издание Wall Street Journal со ссылкой на документ, обнаруженный израильскими военными в одном из туннелей в секторе Газы, называет причину нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

В публикации Маркуса Уокера и Саммер Саид говорится, что ХАМАС стремился сорвать израильско-саудовскую сделку, так как лидер террористов Яхья Синуар считал, что реализация этого соглашения "обречет палестинское дело".

Судя по публикации WSJ, эти сведения содержались в найденном протоколе встречи руководства ХАМАСа в Газе, который датируется 2 октября 2023 года. Согласно протоколу, Яхья Синуар заявлял, что для срыва переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией требуется "чрезвычайный акт".

Представители некой арабской разведки заявили редакции WSJ, что считают протокол подлинным.