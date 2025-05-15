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В интервью New York Times отец Идана Александра рассказал об условиях, в которых его сын был в плену

Газа
США
Заложники
СМИ
Интервью
время публикации: 15 мая 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 08:36
В интервью New York Times отец Идана Александра рассказал об условиях, в которых его сын был в плену
Фото: Коби Гидеон, GPO

Ади Александр, отец освобожденного заложника Идана Александра, в интервью The New York Times рассказал о некоторых известных ему подробностях нахождения сына в плену у террористов ХАМАСа.

Идан жил в Нью-Джерси. По достижении совершеннолетия он отправился в Израиль, чтобы служить в ЦАХАЛе. Попал в бригаду "Голани", в 51-й батальон. Ему было 19 лет 7 октября 2023 года, когда во время нападения террористов на Израиль он был захвачен в плен. В плену он находился 584 дня.

"Его заковали в наручники, избили и допросили. Но допросы оказались бесполезными... Идан был солдатом всего 10 месяцев на момент похищения, и допрашивать его было не о чем. Они знали об ​​Армии обороны Израиля гораздо лучше, чем он", – говорит Ади.

Ади рассказывает, что во время обрушения туннеля, в котором находился его сын, Идан повредил плечо. "Он очень худой. В основном он питался питами, рисом, бобами и черным кофе. Его кожа побледнела от недостатка солнечного света и покрылась красными язвами. Все его тело покрыто следами от укусов клопов. Его кожа в ужасном состоянии", – говорит Ади Александр о сыне.

В настоящее время Идан Александр остается в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве. Его состояние постепенно улучшается.

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