x
19 апреля 2024
|
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 апреля 2024
|
19 апреля 2024
|
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Bloomberg: Израиль в четверг уведомил США о планах нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов

время публикации: 19 апреля 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 06:00
Bloomberg: Израиль в четверг уведомил США о планах нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов
GPO

Американское агентство Bloomberg передает: Израиль в четверг, 18 апреля, уведомил США о планах нанести удар по целям в Иране в ближайшие 24-48 часов.

Таким образом, на этот раз власти Израиля заранее уведомили главного союзника о своих планах, которые могут поставить под угрозу и американских военных в ближневосточном регионе.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2024

ABC News: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 апреля 2024

CNN: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана