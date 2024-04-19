Bloomberg: Израиль в четверг уведомил США о планах нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов

Американское агентство Bloomberg передает: Израиль в четверг, 18 апреля, уведомил США о планах нанести удар по целям в Иране в ближайшие 24-48 часов.

Таким образом, на этот раз власти Израиля заранее уведомили главного союзника о своих планах, которые могут поставить под угрозу и американских военных в ближневосточном регионе.