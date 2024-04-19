CNN: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана

Телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника передает: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Иранское агентство Fars передает: взрыв прогремел недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Ирана.

Информация об атаке со стороны Израиля подтверждена властями Ирана.