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CNN: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана

время публикации: 19 апреля 2024 г., 05:43 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 05:47
CNN: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана
AP Photo/Vahid Salemi

Телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника передает: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Иранское агентство Fars передает: взрыв прогремел недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Ирана.

Информация об атаке со стороны Израиля подтверждена властями Ирана.

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2024

ABC News: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране