CNN: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана
время публикации: 19 апреля 2024 г., 05:43 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 05:47
Телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника передает: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.
Иранское агентство Fars передает: взрыв прогремел недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Ирана.
Информация об атаке со стороны Израиля подтверждена властями Ирана.