WSJ: переговоры о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравии близки к завершению

По данным Wall Street Journal, администрация Байдена надеется, что в ближайшие месяцы будет достигнуто соглашение, в рамках которого Израиль согласится на создание Палестинского государства, в обмен на это получив соглашение о нормализации отношений с Эр-Риядом.

То, что переговоры находятся на продвинутой стадии, изданию подтвердили официальные лица в США и Саудовской Аравии.

Издание пишет, что Белый дом предложил Эр-Рияду помощь в развитие гражданской ядерной энергетики, более тесное сотрудничество в области обороны, а также возобновление усилий по созданию Палестинского государства. Израилю – расширение "Соглашений Авраама".

В статье говорится, что главным препятствием к "сделке", продвигаемой Белым домом, является нежелание премьер-министра Биньямина Нетаниягу и членов его коалиции начинать прямые переговоры по вопросу создания палестинского государства.