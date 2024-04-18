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WSJ: переговоры о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравии близки к завершению

время публикации: 18 апреля 2024 г., 23:45 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 23:45
WSJ: переговоры о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравии близки к завершению
AP Photo/Ariel Schalit; AP Photo/Patrick Semansky

По данным Wall Street Journal, администрация Байдена надеется, что в ближайшие месяцы будет достигнуто соглашение, в рамках которого Израиль согласится на создание Палестинского государства, в обмен на это получив соглашение о нормализации отношений с Эр-Риядом.

То, что переговоры находятся на продвинутой стадии, изданию подтвердили официальные лица в США и Саудовской Аравии.

Издание пишет, что Белый дом предложил Эр-Рияду помощь в развитие гражданской ядерной энергетики, более тесное сотрудничество в области обороны, а также возобновление усилий по созданию Палестинского государства. Израилю – расширение "Соглашений Авраама".

В статье говорится, что главным препятствием к "сделке", продвигаемой Белым домом, является нежелание премьер-министра Биньямина Нетаниягу и членов его коалиции начинать прямые переговоры по вопросу создания палестинского государства.

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