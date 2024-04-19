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NYT со ссылкой на израильские источники: Израиль стоит за атакой на Иран

время публикации: 19 апреля 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 07:42
NYT со ссылкой на израильские источники: Израиль стоит за атакой на Иран
AP Photo/Julio Cortez

Американское издание New York Times сообщает со ссылкой на два высокопоставленных источника в израильской системе безопасности, что взрывы в Иране являются первым ответом Израиля на иранскую атаку от 14 апреля.

Иранские источники подтверждают факт удара по военной авиабазе в районе Исфахана, однако не указывают, кто стоял за этой атакой, и каковы ее масштабы.

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