NYT со ссылкой на израильские источники: Израиль стоит за атакой на Иран

Американское издание New York Times сообщает со ссылкой на два высокопоставленных источника в израильской системе безопасности, что взрывы в Иране являются первым ответом Израиля на иранскую атаку от 14 апреля.

Иранские источники подтверждают факт удара по военной авиабазе в районе Исфахана, однако не указывают, кто стоял за этой атакой, и каковы ее масштабы.