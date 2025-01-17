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Пресса

Амит Сегаль: за то, чтобы остаться в правительстве, Смотрич требует смены начгенштаба

Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
ЦАХАЛ
время публикации: 17 января 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 12:04
Амит Сегаль: за то, чтобы остаться в правительстве, Смотрич требует смены начгенштаба
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу с раннего утра вел переговоры с министром финансов Бецалелем Смотричем, пытаясь избежать выхода "Ционут Датит" из правительства накануне подписания сделки вслед за Итамаром Бен-Гвиром.

Журналист Амит Сегаль написал в своем телеграм-канале, что Бецалель Смотрич требует от Нетаниягу добиться от нового президента США Дональда Трампа гарантий, которые позволят возобновить войну до полного уничтожения ХАМАСа.

Более того, Смотрич требует вернуться к войне с большей силой, максимально обескровив ХАМАС и лишив его доступа к гуманитарной помощи. В частности, он требует задействовать больше вооруженных сил, распределять гуманитарную помощь исключительно под охраной ЦАХАЛа и не позволить ХАМАСу восстановиться ни в секторе Газы, ни за границей, ни в Иудее и Самарии. По сути, Смотрич требует, чтобы Израиль взял на себя военное управление сектором.

И главное требование Нетаниягу от Смотрича, отмечает Сегаль, это не то, что может дать Трамп, но то, что может дать Нетаниягу: замена высшего военного руководства в период прекращения огня. Прежде всего, лидер "Ционут Датит" требует заменить начальника Генерального штаба Герци А-Леви, поскольку он категорически против любой возможности военного управления сектором Газы.

В правительстве были бы рады видеть на посту начальника Генштаба Романа Гофмана, ныне занимающего пост военного секретаря главы правительства, но возможно, правый блок удовлетворится и назначением Эяля Замира.

Пресса
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