NYT: Байден потребовал от Нетаниягу немедленно прекратить юридическую реформу

После окончания встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом президент США Джо Байден пригласил к себе обозревателя газеты The New York Times Томаса Фридмана, которого считают наиболее приближенным к американскому лидеру журналистом. Это было сделано, чтобы публично обратиться к израильтянам и израильскому руководству.

Слова президента, согласно опубликованной Фридманом статье, были крайне резкими и предельно ясными. Согласно публикации, Байден считает, что проводимая Биньямином Нетаниягу юридическая реформа угрожает самому будущему Израиля. Он призывает правительство не спешить, а добиваться самого широкого консенсуса.

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"Если юридическая реформа будет проведена без широкой общественной поддержки, это сломает не только израильскую демократию, но и ваши отношения с американской демократией. И я не уверен, что потом их удастся восстановить. Возможно, они не наладятся никогда", – цитирует Фридман американского президента.

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Президент США и ранее не скрывал критики в адрес нынешней коалиции. В интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир 9 июля, он назвал правительство Биньямина Нетаниягу самым экстремистским в истории. Тогда он дал понять, что визит премьера в США возможен, если будут сглажены проблемы в его коалиции, где присутствуют и радикалы.

Вечером 17 июля, накануне визита Герцога в США, состоялась телефонная беседа между Байденом и Нетаниягу. Канцелярия премьер-министра сообщила, что разговор был "теплым и продолжительным", президент США пригласил Биньямина Нетаниягу в Вашингтон в ближайшее время. В заявлении Белого дома о визите не говорилось.