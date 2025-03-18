12 канал ИТВ: стая бездомных собак терроризирует военнослужащих на учебной базе Лахиш

В районе учебной военной базы Лахиш обитает стая бродячих собак, насчитывающая 13 особей. У солдат, которые служат на базе, сложные взаимоотношения с четвероногими соседями: многие военнослужащие боятся их, сообщается, что несколько человек были укушены и обращались за медицинской помощью.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, солдаты боятся ходить на охранные дежурства в одиночку по ночам и стараются поменьше передвигаться по базе, опасаясь встретить бродячую собаку. Одна из военнослужащих рассказала, что она вышла из казармы, держа в руках еду, и собаки приблизились к ней и начали лаять, а затем одна собака укусила ее, порвав брюки.

Военнослужащая поделилась, что обращалась к командирам, но ей ответили, что стандарта отлова бродячих животных с военных баз нет, и забрать их некому. По словам девушки, солдаты боятся, что из-за нападений собак они могут заразиться бешенством или будут нуждаться в вакцинации.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что случаи нападений собак на солдат на базе известны, и делом занимаются специалисты.