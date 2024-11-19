Wall Street Journal: 60-70% оружия, конфискованного у "Хизбаллы", российского производства

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью под заголовком "Израиль обнаружил у "Хизбаллы" большие запасы российского оружия".

О том, что среди конфискованного у "Хизбаллы" оружия много вооружений российского производства, ЦАХАЛ сообщал с первых дней наземной операции в Ливане, начатой 1 октября 2024 года. Но в статье Анат Пелед, Саммер Саид и Бенуа Фокона приводятся новые данные по этому поводу.

В частности, в публикации приводятся слова представителей сирийских служб безопасности и неназванного арабского чиновника о том, что некоторые вооружения, в том числе современные противотанковые ракеты "Корнет", изготовленные совсем недавно, в 2020 году, были отправлены ​​в южный Ливан в последние годы – и взяты они были "из российских запасов в соседней Сирии".

WSJ пишет: военные аналитики не ожидали, что у "Хизбаллы" в таком количестве есть современное оружие российского производства. По словам одного из израильских офицеров, до 60-70% оружия, найденного у "Хизбаллы" в ходе начальной фазы военной операции ЦАХАЛа на юге Ливана, было российского производства. Речь идет не только об упомянутых выше противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) "Корнет", но также о ПТРК "Метис", ПТРК "Конкурс", ПТРК "Фагот", ПТРК "Малютка". Маркировка на ящиках зачастую подтверждает: это оружие попало к "Хизбалле" через Сирию, оно было передано российской стороной министерству обороны Сирии.

Власти РФ традиционно заявляют, что не поддерживают никого в конфликтах между Израилем и его соседями, но есть все больше свидетельств того, что Москва является фактическим союзником "Хизбаллы" и поставляет оружие этой террористической организации через Сирию. Впрочем, власти Израиля подобных обвинений в адрес России не выдвигали.

В статье WSJ упоминается о том, что Россия через КСИР предоставляла данные о целях для атак хуситов, а также о том, что в Москве многократно принимали лидеров террористической организации ХАМАС. Отмечается и углубление военного сотрудничества Москвы и Тегерана.