СМИ: российская армия усиливает свое присутствие на сирийско-израильской границе

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на ливанское новостное агентство SANA сообщила, что Россия намерена усилить свое присутствие на сирийско-израильской границе.

Согласно этому сообщению, российские военные намерены установить на сирийской стороне Голанских высот еще два наблюдательных пункта в дополнение к существующим семи.

Представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов заявил сирийскому агентству, что российские войска, действующие в Сирии с 2015 года по просьбе властей страны, не покинули ни одну из своих позиций в регионе, а наоборот увеличили свое присутствие.

10 ноября российское агентство Sputnik Arabic сообщило, что 9 ноября российские военные открыли новый, восьмой по счету, наблюдательный пункт на сирийской части Голанских высот. Новый российский наблюдательный пункт расположен над районом Таль-Ахмар. Над ним поднят флаг РФ.

В сообщении заявлено, что цель создания таких наблюдательных пунктов – "защита региона от любых возможных проникновений на фоне сильной напряженности, наблюдаемой в сложных районах конфликта. в Сирии, Ливане, Палестине и Израиле".