Walla: впервые в истории подразделение девушек-разведчиц вошло в Ливан

Командующий Северным военным округом генерал-майор Ури Гордин одобрил первый в истории вход в Южный Ливан девушек-военнослужащих из боевого разведывательного батальона "Аит" (595): разведчицы собирали разведданные, выявляли террористов и направляли наземные и воздушные атаки.

Walla сообщает, что разведчицы с начала войны действовали у границы с Сирией и в районе горы Дов. По словам 21-летней Теилы, капрала боевой разведки батальона "Аит", в Южный Ливан девушки вошли пешком, они несли на себе снаряжение весом примерно в 40% от веса тела. Ее сослуживица капрал Шани (20 лет) рассказала, что девушки вошли вглубь Ливана примерно на полтора километра, замаскировались и начали вести разведку при помощи средств наблюдения.

Разведчицы вошли на территорию, где израильтян не было со времен Второй Ливанской войны, и в результате для наблюдения эта территория была "мертвой", поскольку рельеф местности не позволяет получить достаточно информации о ней. Девушки смогли отследить места запуска по Израилю противотанковых ракет, используемые "Хизбаллой" в военных целях здания.

Разведчицы смогли получить четкие и подробные фотографии, на которых видны ракеты внутри жилых домов и внутри деревни, что доказало факт соучастия местных жителей с террористами. Девушки направляли огонь танков и боевых вертолетов. Разведчицы должны были находиться в сердце вражеской территории более суток, напротив деревни, откуда активно вела деятельность "Хизбалла", но из-за начавшегося неподалеку от места их дислокации пожара их эвакуировали через 12 часов.

"Мы первая женская боевая группа, которая когда-либо входила в Ливан", – поделилась капрал Шани. По ее словам, ее мама рассердилась, что дочь отправлялась на боевое задание в Ливан, а отец очень гордился. Теила поддержала ее: "Я и не мечтала, что смогу это сделать во время срочной службы. Девушек, которые идут в боевые части, предупреждают, что на интересные задания отправляют только парней".