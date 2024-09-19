Как сообщает агентство Как сообщает агентство Reuters, европейские страны передают Украине произведенные в Индии артиллерийские снаряды. Несмотря на возмущение России, индийское правительство не препятствует этому процессу.

Среди государств, поставляющих индийские снаряды Украине, – Италия и Чехия. При этом индийские источники сообщили агентству, что речь идет менее чем об 1% боеприпасов, которые западные страны поставили Украине с начала российского вторжения.

Согласно анализу таможенных данных, а также по словам источников в индийском и европейском оборонно-политическом истеблишменте, поставки продолжаются по меньшей мере год.

Индийскому руководству хорошо известно о ситуации, вопрос несколько раз обсуждался на переговорах с российскими представителями, в частности, его поднимал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.