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Reuters: несмотря на возмущение России, в Украину поставляются индийские боеприпасы

время публикации: 19 сентября 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 14:25
Reuters: несмотря на возмущение России, в Украину поставляются индийские боеприпасы
AP Photo/Mustafa Quraishi

Как сообщает агентство Как сообщает агентство Reuters, европейские страны передают Украине произведенные в Индии артиллерийские снаряды. Несмотря на возмущение России, индийское правительство не препятствует этому процессу.

Среди государств, поставляющих индийские снаряды Украине, – Италия и Чехия. При этом индийские источники сообщили агентству, что речь идет менее чем об 1% боеприпасов, которые западные страны поставили Украине с начала российского вторжения.

Согласно анализу таможенных данных, а также по словам источников в индийском и европейском оборонно-политическом истеблишменте, поставки продолжаются по меньшей мере год.

Индийскому руководству хорошо известно о ситуации, вопрос несколько раз обсуждался на переговорах с российскими представителями, в частности, его поднимал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

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