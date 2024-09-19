New York Times: "троянский конь" Израиля – взорваны пейджеры и рации "Хизбаллы"

Американское издание The New York Times публикует очередную статью, посвященную двум волнам подрывов устройств связи "Хизбаллы" под заголовком "Как Израиль создал современного троянского коня: взрывающиеся пейджеры".

Статья, авторами которой являются Шира Френкель, Ронен Бергман, Хуайда Саад, содержит некоторые дополнительные сведения по поводу операции, вследствие которой в значительной степени были разрушены коммуникации ливанской террористической организации "Хизбалла".

В публикации со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, утверждается, что созданная в Венгрии компания BAC Consulting, получившая от тайваньской компании Gold Apollo лицензию на производство пейджеров, "была частью израильского прикрытия". При этом утверждается, что было создано еще по меньшей мере две подставные компании, чтобы скрыть настоящие личности людей, заминировавших пейджеры – сотрудников "Мосада".

NY Times пишет, что BAC Consulting выпустило далеко не одну партию пейджеров и поставляла их не только в Ливан, но и "обычным клиентам", которые получили нормально работающую продукцию без "изъянов".

Судя по имеющимся данным, пейджеры, произведенные BAC Consulting, начали поставлять в Ливан летом 2022 года. И вскоре, после того, как лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла призвал не использовать мобильные телефоны из соображений безопасности, производство пейджеров для Ливана было увеличено. Видимо, именно на этом этапе была произведена крупная партия заминированных пейджеров.

Отметим, что авторы NY Times продолжают писать, что в пейджеры было заложено "1-2 унции" (28-56 г) взрывчатки (тут, как отмечалось ранее, NYT явно ошибается, так как собственная масса пейджера модели AR924 с батареей около 100 г).

Упоминая о том, что на следующий день после подрыва пейджеров стали взрываться рации "Хизбаллы", NYT отмечает, что в аккумуляторные батареи раций можно было заложить больше взрывчатого вещества.