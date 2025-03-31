"Исраэль а-Йом": Израиль требует от Египта демонтировать военную инфраструктуру на Синае

Издание "Исраэль а-Йом" пишет о дополнительном источнике напряженности между Израилем и Египтом. По его информации, израильское правительство обратилось к Египту и США с просьбой ликвидировать военную инфраструктуру, построенную на Синайском полуострове.

В беседе с журналистами высокопоставленный источник заявил, что речь идет о грубом нарушении мирного договора. По его словам, ввод на Синай войск представляет собой меньшую проблему, поскольку солдат можно вывести. Также сообщается, что данный вопрос занимает высокое место в порядке приоритетов министра обороны Исраэля Каца.

Автор статьи Ариэль Кахана пишет: источник подчеркнул, что в Израиле крайне заинтересованы в сохранении мирного договора с Египтом и не хотят направлять на границу дополнительные войска. В то же время нынешняя ситуация с точки зрения еврейского государства неприемлема.

Напомним: в 2013 году, после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси, египетская армия начала на Синайском полуострове масштабную операцию против джихадистов. Израиль дал согласие на ввод в Синай армейских частей. Фактически, это положило конец демилитаризации полуострова, предусмотренной мирными соглашениями