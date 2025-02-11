Берлинале разрешит носить знаки поддержки Палестины, но предостерегает от призывов "от реки до моря"

Накануне открытия 75-го Берлинского кинофестиваля дирекция смотра опубликовала своеобразный меморандум, в котором подчеркнула приверженность свободе слова, разрешила носить пропалестинские символы, но предостерегла кинематографистов от использования слогана "от реки до моря". В документе, который опубликован в формате ответов на вопросы участников и зрителей, дирекция фестиваля подчеркивает, что на фестивале будут разрешены любые внешние атрибуты поддержки политических или других взглядов, причем в скобках отдельно указаны значки с изображением дольки арбуза и куфия, ставшие символом пропалестинского движения. При этом организаторы подчеркивают, что "употребление фразы "От реки до моря" требует осторожности, поскольку в федеральной земле Берлина за нее преследовали в судебном порядке". Авторы документа также подчеркивают, что участникам фестиваля следует внимательно относиться к "некоторым выражениям", которые в Германии могут иметь особую нагрузку как следствие Холокоста и культуры памяти, принятой в стране. "Это не означает, что мы избегаем диалога на эти темы, но более внимательный выбор выражений приведет к более значимому взаимопониманию", – говорится в документе. В целом же Берлинале считает диалог о конфликте между Израилем и Газой выражением личного мнения, право на которое защищено законом.

При этом в документе отмечается, что принятая немецким парламентом "Резолюция об антисемитизме" "не является обязательным к исполнению юридическим предписанием и, следовательно, не влияет на порядок проведения Берлинале". "Она (резолюция – прим.ред.) содержит обоснованные предупреждения о растущем антисемитизме в Германии и на международном уровне, – говорится в заявлении организаторов. – Мы разделяем мнение многих в Германии, что в случае ее юридического применения другие аспекты резолюции будут нарушать основные права на свободу искусства и слова. Мы также не согласны с огульным определением Берлинале 2024 года в резолюции как "антисемитского". Берлинале нетерпим к антисемитизму". Напомним, что "Резолюция об антисемитизме" стала результатом разразившегося скандала после церемонии закрытия Берлинале в 2024 году, которая превратилась в антиизральскую и пропалестинскую демонстрацию – практически все кинематографисты, поднимавшиеся на сцену, высказывались против войны в Газе и призывали остановить Израиль. Церемония вызвала резкое осуждение властей Германии и Берлина.

В дополнение к этому документу на сайте Берлинале было опубликовано обращение директора фестиваля Тришы Таттл. Таттл возглавила Берлинале весной прошлого года, сменив на этом посту Мариэтту Риссенбек и Карло Шатриана. Едва вступив в должность, Таттл вынуждена была тут же включиться в разгоревшийся конфликт. В апреле 2024 года она была вызвана в Комитет по культуре и медиа, где ей пришлось отвечать за антисемитскую церемонию закрытия Берлинале-2024, на которой она присутствовала только как гостья. Однако теперь Таттл посчитала нужным выразить свою позицию. Директор подчеркнула, что Берлинале важно оставаться открытой площадкой для выражения мнений кинематографистов всего мира. "Мы пытаемся создавать пространство, где израильские и палестинские кинематографисты могут говорить открыто и чувствовать себя в безопасности, – заявила она. – Обострение конфликта или искажение фактов не способствуют диалогу. Я искренне верю, что в этом таится опасность. Наша задача как лидеров снизить эскалацию, продолжать повышать осведомленность и учиться диалогу".

Таттл также подчеркивает, что в последние недели появились слухи, что на Берлинале будут запрещены знаки поддержки Палестины, что и заставило фестиваль публично заявить, что такие слухи неверны. "Мы не закрываем глаза на то, что многие платформы в Германии и в мире стали враждебными пространствами для людей, желающих выразить солидарность с Палестиной, – подчеркнула она. – Мы также видим, что в культурной среде существует враждебность к Израилю, и это останавливает многих в проявлении сочувствия. Рост исламофобии и антисемитизма в Германии и во всем мире тревожит нас. Мы заботимся обо всех наших кинематографистах и киносообществах, которые пострадали от дискурса вокруг фестиваля".