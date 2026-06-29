Axios: США и Иран договорились прекратить удары и провести переговоры в Катаре

США и Иран договорились прекратить взаимные удары на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Автор публикации Барак Равид пишет, что стороны согласились снизить уровень эскалации и прекратить боевые действия.

Другой американский чиновник сообщил изданию, что стороны конфликта пока воздерживаются от ударов, а суда могут свободно проходить через Ормузский пролив, пока продолжаются технические переговоры.

По данным Axios, встреча представителей США и Ирана запланирована на вторник, 30 июня, и должна пройти в Дохе (Катар). Ее проведение подтвердили американские чиновники и источник, знакомый с ситуацией, отмечается в публикации.

Изначально переговоры должны были пройти в Швейцарии. Ожидалось, что они будут посвящены иранской ядерной программе. Однако после новой эскалации встречу перенесли в Катар, а главной темой стала ситуация в Ормузском проливе.

Axios отмечает, что в переговорах, как ожидается, примет участие Ник Стюарт, возглавляющий американскую техническую команду.

Ранее США и Иран договорились о создании канала связи между американскими военными и "Корпусом стражей исламской революции" для координации судоходства в проливе. Однако на минувшей неделе этот механизм еще не заработал.